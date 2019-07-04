Путин ответил на вопрос, чем займётся после 2024 года

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Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что ему "есть чем заняться" в том качестве, в котором он находится сейчас.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов итальянской газеты Corriere della Sera о том, чем он намерен заняться после завершения срока президентских полномочий.

Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы на сегодняшний день наблюдаем в мире, сложно делать прогнозы

Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что ему "есть чем заняться" в том качестве, в котором он сейчас находится.

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