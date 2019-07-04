В Подмосковье задержали двух лжемедработниц, ворующих у пожилых

В квартире у женщин нашли пять пар наручных часов, украшения, одежду и мобильные телефоны жертв, а общий ущерб превысил 4,6 миллиона рублей.

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые представлялись медицинскими работниками и обворовывали ничего не подозревающих пожилых людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— Злоумышленницы, представившись сотрудницами медицинской организации, предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медицинское обследование на дому. Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тыс. руб., которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта, — рассказала она.

Женщин задержали в автомобиле такси в городском округе Балашиха. Этот эпизод стал одним из девяти, которые инкриминируются женщинам. Во время обыска в месте их проживания полицейским также удалось найти пять пар наручных часов, ювелирные украшения, одежду, мобильные телефоны, которые также являются уликами в уголовном деле.

По предварительной оценке, общий ущерб от деятельности женщин составил более 4,6 миллиона рублей. В настоящий момент они заключены под стражу решением суда, против них возбуждено уголовное дело по статьям 158 и 159 "Кража" и "Мошенничество". Расследование продолжается.