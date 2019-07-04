Путин призвал ради безопасности отказаться от "блоковой философии"

Президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, размещённом на сайте Кремля, призвал отказаться от принципов холодной войны и "блоковой философии" для достижения мировой безопасности.
— Чтобы преодолеть нынешнюю нездоровую ситуацию, надо отказаться от архаичных — времён холодной войны — концепций "сдерживания", "блоковой философии". Система безопасности должна быть едина и неделима, — пояснил российский лидер.
По его словам, современная система безопасности должна основываться на принципах межгосударственного общения в соответствии с Уставом ООН, который исключает применение силы и вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Ранее Путин назвал главное отличие России от США.
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