Путин: Обвинения во вмешательстве в дела США с нас сняты, а санкции за это — нет

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Москвы о якобы имевшем место вмешательстве в выборы ряда стран и в выборы в Европарламент, напомнил о том, что обвинения во вмешательстве в дела США с РФ были сняты, но введённые за это санкции действуют до сих пор.

— Пиком абсурда стало обвинение РФ во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это кончилось, хорошо известно — пшиком. <...> Вот что интересно: санкции, введённые против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют, — сказал президент в интервью Corriere della Sera.

По его словам, в одном ряду с данной историей стоит и "поднятая шумиха о российском вмешательстве в избирательные процессы в ЕС". Главная цель таких обвинений —"демонизировать Россию в глазах рядовых европейцев", уверен Путин.

Ранее в этом же интервью президент РФ указал на то, что, в отличие от США, Россия никогда не вмешивается в дела других стран. Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении нормального взаимодействия России и Евросоюза.

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