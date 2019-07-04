Главную роль в ремейке "Русалочки" сыграет темнокожая актриса

Американская компания Disney занимается производством ремейка знакомого многим с детства мультфильма "Русалочка" о принцессе подводного мира Ариэль, которая помогает друзьям и борется со злом. Её роль в фильме исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает издание Variety.

— После масштабных поисков стало очевидно, что именно Холли обладает редким сочетанием духа, сердца, молодости, невинности и внутренним миром плюс невинный голос — всеми необходимыми качествами, чтобы сыграть эту культовую роль, — сказал режиссёр проекта Роб Маршалл.

Отмечается, что Холли понравилась ему с самого начала, но несмотря на это, он провёл последние пару месяцев, встречаясь со многими талантливыми актрисами. Известно, что помимо Бэйли в картине снимутся актёр Джейкоб Тремблей и певица Нора Лам. Также Disney ведёт переговоры с двукратной номинанткой на премию "Оскар" Мелиссой Маккарти, которая должна сыграть злодейку Урсулу.