Пентагон объяснил появление ржавых и дырявых танков в Вашингтоне

В американском Министерстве обороны указали на то, что технику "сначала почистили".

В Пентагоне сообщили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, выставляемой в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне около мемориала Авраама Линкольна поставили две видавшие виды бронемашины "Брэдли". Краска на них местами облупилась, хорошо заметна ржавчина, а стволы 25-миллиметровых пушек сняты. Также там будут представлены два танка "Абрамс", бронированный внедорожник Humvee и бронированная гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88.

На вопрос, почему будет лишь шесть машин и при этом отнюдь не новых, в Пентагоне ответили: "Белый дом попросил именно их". Также в американском Минобороны указали, что технику "сначала почистили".