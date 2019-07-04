Более 300 человек госпитализировали из-за паводка в Иркутской области

Согласно данным МЧС, 20 человек погибли, судьба ещё 15 человек остаётся неизвестной.

По меньшей мере 310 человек, среди которых 57 детей, были госпитализированы с момента начала паводка в Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По данным собеседника агентства, всего же с момента начала природного бедствия медицинская помощь понадобилась более чем двум тысячам человек. Кроме того, на данный момент нет данных о местонахождении 15 человек, среди них — один ребёнок

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Жертвами разгула стихии стали 20 человек. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.