Сёмин рассказал о пользе хорошего алкоголя для организма

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

По словам тренера, если пить алкоголь, то только качественный, а значит — дорогой.

Главный тренер футбольного "Локомотива" Юрий Сёмин уверен, что употребление качественных алкогольных напитков может принести пользу для здоровья.

Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит дорого. Другое меня не заставишь выпить, — рассказал он в интервью Sports.ru.

При этом 72-летний тренер отмечает, что даже самому дорогому коньяку предпочёл бы "хороший виски или водку". Он также заявил, что, несмотря на положительное отношение к предложению выпить "по рюмке", он никогда не напивается. Равно как и ни разу не видел в пьяном виде своих легендарных коллег — Бескова и Лобановского, хотя те "очень прилично могли выпить".

Я никогда не видел, чтобы они утром не встали на зарядку, пропустили тренировку. Никогда ты не мог увидеть, что они выпившие. При этом выпивали они постоянно, — сказал Сёмин.

Он также добавил, что не позволяет себе ни грамма алкоголя в ответственные дни, когда команда должна выйти на поле. Более того, для Сёмина крайне важно выходить на матч со свежей головой, чтобы мозг быстро реагировал на ситуацию.

Я и кушать-то стал меньше в день игры, чем обычно, — заключил тренер.

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