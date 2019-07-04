Сёмин рассказал о пользе хорошего алкоголя для организма

По словам тренера, если пить алкоголь, то только качественный, а значит — дорогой.

Главный тренер футбольного "Локомотива" Юрий Сёмин уверен, что употребление качественных алкогольных напитков может принести пользу для здоровья.

— Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит дорого. Другое меня не заставишь выпить, — рассказал он в интервью Sports.ru.

При этом 72-летний тренер отмечает, что даже самому дорогому коньяку предпочёл бы "хороший виски или водку". Он также заявил, что, несмотря на положительное отношение к предложению выпить "по рюмке", он никогда не напивается. Равно как и ни разу не видел в пьяном виде своих легендарных коллег — Бескова и Лобановского, хотя те "очень прилично могли выпить".

— Я никогда не видел, чтобы они утром не встали на зарядку, пропустили тренировку. Никогда ты не мог увидеть, что они выпившие. При этом выпивали они постоянно, — сказал Сёмин.

Он также добавил, что не позволяет себе ни грамма алкоголя в ответственные дни, когда команда должна выйти на поле. Более того, для Сёмина крайне важно выходить на матч со свежей головой, чтобы мозг быстро реагировал на ситуацию.

— Я и кушать-то стал меньше в день игры, чем обычно, — заключил тренер.