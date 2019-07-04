Полиция задержала открывших стрельбу в тюменском ТЦ "Кристалл"

Правоохранители изъяли у подозреваемых травматический пистолет и охотничий карабин.

В Тюмени задержаны все участники конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Оперативники установили и личность стрелка. Подозревается ранее судимый иностранный гражданин.

— Вводился план "Перехват", в результате чего установлены и доставлены участники конфликта. В дальнейшем оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвёл три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину, — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили представители полиции, в ходе обысков у подозреваемого были изъяты травматический пистолет и охотничий карабин. В отношении их владельца составлено два протокола о незаконном хранении огнестрельного оружия. Расследование инцидента продолжается.

Как сообщал Лайф, 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени. Они открыли огонь из травматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия на Range Rover и Mercedes. В результате инцидента никто не пострадал, однако в целях безопасности все сотрудники и посетители ТРЦ были эвакуированы.