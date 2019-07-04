МЧС экстренно предупредило москвичей о порывистом ветре

Также в столице ожидаются небольшой дождь и прохладная погода — от 16 до 18 градусов тепла.

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение на 4 июля о штормовом ветре с порывами до 17 м/с. Спасатели призвали москвичей быть осторожными.

— С 09:00 до 21:00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный — 5−10 м/с., местами порывы до 12−17 м/с, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Москве ожидается небольшой дождь. Столбики термометров днём будут курсировать в пределах +16…+18 градусов в Москве, +14…+19 градусов — в Подмосковье.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в июле на территории России ожидается изменчивая погода с периодами жары и похолодания. Синоптики назвали данное явление следствием глобального потепления.