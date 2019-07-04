Мобильная биолаборатория Минобороны прибыла в Приангарье

Специалисты займутся сбором проб для выявления возбудителей особо опасных и опасных заболеваний.

Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ прибыла в зону паводка в Иркутскую область для сбора проб в местах гибели животных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

— Мобильная лаборатория прибыла из Москвы в Тулун для проведения биологических анализов, проб на определение в них возбудителей особо опасных и опасных заболеваний, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Специалисты лаборатории займутся сбором проб биологического материала и почвы в местах гибели скота.

Накануне в Минсельхозе Приангарья сообщили, что в результате наводнения в регионе погибло несколько тысяч голов скота. Материальный ущерб от паводка предварительно оценивается в 29 миллиардов рублей.