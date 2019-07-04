Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате, где погибли моряки

Также стало известно, что аппарат был оборудован ядерной энергоустановкой, которая находится в работоспособном состоянии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ, где погибло 14 моряков.

— Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение, — приводит слова министра пресс-служба президента страны.

Шойгу добавил, что ремонт аппарата возможен. Сейчас Минобороны оценивает необходимые сроки для восстановления. Он также отметил, что ядерная энергетическая установка с аппарата изолирована и безлюдна.

— Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата, — отметил министр обороны.

Кроме того, будет оказана помощь близким погибших моряков. Семьи с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием, которое получали их мужья. В свою очередь Владимир Путин призвал Шойгу представить предложения относительно госнаград для экипажа глубоководного аппарата.