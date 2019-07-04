Один человек ранен в результате пожара в заминированном лесу в Донбассе

Местные жители пытались остановить распространение возгорания, когда раздался взрыв.

На подконтрольной Киеву территории в Луганской области один человек получил ранение в результате подрыва на мине. Как сообщил представитель украинской Госслужбы по ЧС, в местном лесничестве вспыхнул пожар, а данный участок леса был заминирован.

Сообщается, что взрыв прогремел во время проведения земляных работ, направленных на локализацию природного пожара. Тракторист получил контузию и ранение руки.

— Возле села Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 гектаров. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована, — говорится в сообщении. Отмечается, что возгорание произошло накануне.

Как добавили в Госслужбе по ЧС, в настоящее время специалисты проводят работы по разминированию местности. В районе пожара работают 110 человек и 15 единиц спецтехники.

Как сообщал Лайф, ранее в Донбассе под обстрел со стороны украинских военных попала съёмочная группа ВГТРК. Никто из журналистов и операторов не пострадал.