В Красноярском крае около 40 человек эвакуировали из затопленного посёлка

Отмечается, что местная река вышла из берегов из-за обильных дождей и таяния снегов в горах.

Власти эвакуировали почти 40 человек из посёлка Октябрьский Красноярского края, который оказался подтоплен в результате разлива реки Чуна, притока Ангары. О принятых мерах сообщает Администрация Богучанского района.

— Эвакуировали 37 человек, 12 из них поселились в пункте временного размещения (детский сад п. Октябрьский), остальные разошлись по родственникам, — уточнили в пресс-службе.

Причиной повышения уровня воды в реке Чуна стали обильные дожди и таяние снегов в горах. В зоне подтопления оказались дома, расположенные на низменной территории. Вода продолжает прибывать.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в другом населённом пункте Красноярского края — Канске — подтопило 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из города эвакуировали 79 человек, среди которых 24 ребёнка.