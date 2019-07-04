Назван напиток — защитник от рака и диабета

При этом полезное действие молока, по словам учёных, проявляется при одном важном условии — оно должно быть нежирным.

Испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета признали молоко и производные продукты хорошей защитой от рака, диабета и других грозных заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress .

В ходе работы учёные проанализировали 14 последних исследований о связи между потреблением молока и состоянием здоровья. Подтверждено, что напиток влияет на рост, минеральную плотность костей, образование мышечной массы. При этом у людей, которые потребляют небольшое количество молока, йогуртов и других молочных продуктов, более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря, чем у других испытуемых.

Исследователи при этом подчеркнули, что полезное действие продукта проявляется при одном важном условии — он должен быть нежирным.

Ранее сообщалось, что учёные назвали болезнь, увеличивающую риск рака.