В Москве воры украли у шеф-повара в ресторане 23 пары кроссовок

Полиция проверяет информацию о краже обуви, выясняются обстоятельства случившегося.

В полицию обратился шеф-повар ресторана в центре Москвы с заявлением, что у него украли 23 пары кроссовок. Мужчина переезжал с одной квартиры в другую и взял на работу личные вещи. Обувь находилась в двух туристических сумках.

— Сумки мужчина оставил на первом этаже ресторана, а когда решил забрать вещи, то обнаружил, что они пропали, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы ГУ МВД России по городу.

Сейчас полицейские проверяют информацию о краже обуви, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф сообщал, что из квартиры безработной москвички вынесли сейф с драгоценностями на 4,5 миллиона рублей.