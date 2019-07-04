Женщинам в России разрешат работать дальнобойщиками и машинистами

Предыдущие нормы были приняты почти 20 лет назад и включали 456 профессий, недоступных для прекрасной половины россиян.

Список работ и должностей, запрещённых в России для женщин, намерено сократить Министерство труда и социальной защиты. Проект документа, который позволит уже с начала 2021 года женщинам работать машинистами в метро, дальнобойщиками или членом палубной команды на флоте, получили в РБК.

Новый перечень запрещённых для женщин работ содержит почти в пять раз меньше профессий — только 98. В новом перечне не окажется профессий, которые были запрещены ранее: парашютист, член палубной команды судов всех видов флота, водитель автомобиля грузоподъёмностью 2,5 тонны, машинист электропоезда, тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, рыбак прибрежного лова с закидными неводами и другие.

Среди запретных останутся специальности на химическом производстве, например, производстве ртути, фосфора, хлора. Также это открытые горные работы, строительство подземных сооружений спецназначения, метрополитенов, литейные и сварочные работы, бурение, химическая обработка скважин, монтаж буровых и эстакад. Запрещены позиции авиационных механиков и слесарей по ремонту авиадвигателей. Запрещённой остаётся для женщин работа по непосредственному тушению пожаров и любые подъёмы тяжестей вручную.

Издание приводит данные Всемирного банка, который поставил Россию на 34-ю позицию в вопросах гендерного равенства. На этом же уровне расположены Марокко, Уганда и Бурунди, а выше расположено более 100 стран. Лайф ранее приводил слова вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая заявила, что в России женщины в среднем получают только 70 процентов от зарплат мужчин.