"Папа, я боюсь, уйдём отсюда!" Видео смертоносного салюта в Минске

По факту гибели женщины и ранения десяти человек Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Один из жителей Минска опубликовал видео с места трагедии во время праздничного салюта, где, по последним данным, в результате взрыва нескольких зарядов фейерверков на земле погибла женщина и ещё десять человек получили ранения. На кадрах видно, как толпа, наблюдавшая за шоу, внезапно начинает бежать, раздаются истошные крики, люди зовут на помощь.

Несмотря на оперативный приезд медиков, спасти одну из пострадавших не удалось, сообщили в пресс-службе СК Белоруссии. Жизнь других десяти пострадавших — вне опасности. Кроме того, в результате ЧП были повреждены здания и сооружения, находящиеся рядом с местом салюта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Продолжается работа на местах происшествий, изымается техническая документация, связанная с эксплуатацией салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, осуществлявшие заряжание, и сотрудники предприятия — поставщика фейерверков, — сообщили представители СК Белоруссии.

Среди приоритетных версий причин произошедшей трагедии — техническая неисправность оборудования или фейерверков, а также нарушение эксплуатации салютных установок.

Как сообщал Лайф, во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашисткой оккупации несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. В результате ЧП погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения.