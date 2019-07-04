Медики стали выявлять больше бесплодных россиян

Наибольшее число бесплодных пар обнаруживается в возрастных группах старше 35–39 лет.

В России всё больше женщин и мужчин сталкиваются с нарушением репродуктивной функции. Согласно данным Минздрава, в период с 2014 по 2017 год на 19% выросло количество женщин с диагнозом "бесплодие", а среди мужчин этот показатель стал выше на 22%.

По словам главы Российской ассоциации "Народонаселение и развитие" (РАНиР) акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, рост зарегистрированных случаев заболевания связан с применением новых технологий, благодаря которым повышается выявляемость диагноза.

Она также отметила, что в стране чаще стали прибегать к процедуре ЭКО, которая бесплатна. Так, в 2016 году выполнено 45,7 тысячи таких процедур, а в 2018 году — уже 77,8 тысячи.

— Тех пар, что прибегают к ЭКО, стало больше, потому что у многих ранее не было средств для обращения в коммерческие клиники, — передаёт News.ru слова Ерофеевой.

Отмечается, что наибольшее число бесплодных пар обнаруживается в возрастных группах старше 35–39 лет.

Ранее Лайф сообщал, что учёные обнаружили связь между мужским бесплодием и диабетом.