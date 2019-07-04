В Минсельхозе объяснили идею контролировать сбор грибов и ягод

В ведомстве назвали главной целью наращивание экспорта такой продукции. Там заверили, что запрещать ничего не будут.

Минсельхоз не планирует вводить ограничения и контрольные меры по сбору и обороту дикорастущих грибов, ягод, орехов, берёзового сока и трав. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

— Не планируется введения каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, — подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе пояснили, что предложение направлено на повышение качества и эффективность нормативно-правового регулирования в сфере оборота дикоросов и господдержки предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой грибов, ягод, орехов, берёзового сока и трав.

Ключевой целью названо наращивание экспорта данной продукции. Запасы дикоросов в России составляют порядка 8,5 млн тонн в год, из которых используется всего 6%, добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Минсельхоз просит законодательно закрепить за ним право регулировать сбор, переработку и оборот грибов, ягод, орехов, берёзового сока и трав.