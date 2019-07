По вселенной Гарри Поттера планируют снять сериал

Проект картины сейчас находится на самой ранней стадии, про него мало известно, но там точно будут абсолютно новые персонажи.

Студия Warner продумывает сериал по вселенной Гарри Поттера. Действия в нём будут происходить в Хогвартсе и в некоторых уголках Европы до событий оригинальной серии, сообщает посвящённый поп-культуре сайт We Got This Covered со ссылкой на не названные источники.

Издание добавляет, что создание такого сериала будет очень перспективным для работы стрим-сервиса WarnerMedia, который киностудия запускает в ближайшем будущем, а возвращение магии на экраны поможет сервису конкурировать с Netflix и Disney.

В прошлом месяце в США запустили американские горки по мотивам вселенной Гарри Поттера — "Мотоциклетное приключение Хагрида "Волшебные существа". Чтобы прокатиться на аттракционе, люди стоят в многочасовых очередях.