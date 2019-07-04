По вселенной Гарри Поттера планируют снять сериал

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Проект картины сейчас находится на самой ранней стадии, про него мало известно, но там точно будут абсолютно новые персонажи.

Студия Warner продумывает сериал по вселенной Гарри Поттера. Действия в нём будут происходить в Хогвартсе и в некоторых уголках Европы до событий оригинальной серии, сообщает посвящённый поп-культуре сайт We Got This Covered со ссылкой на не названные источники.

Издание добавляет, что создание такого сериала будет очень перспективным для работы стрим-сервиса WarnerMedia, который киностудия запускает в ближайшем будущем, а возвращение магии на экраны поможет сервису конкурировать с Netflix и Disney.

В прошлом месяце в США запустили американские горки по мотивам вселенной Гарри Поттера — "Мотоциклетное приключение Хагрида "Волшебные существа". Чтобы прокатиться на аттракционе, люди стоят в многочасовых очередях.

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