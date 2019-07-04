Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова на рентгеновском снимке

Песню культовой британской группы можно послушать не больше 15 раз, а потом она сотрётся.

Британская группа Massive Attack выпустила кавер на песню "Всё идёт по плану", которую написал лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов.

Композиция вышла на необычном носителе — рентгеновском снимке. Песню можно послушать не больше 15 раз, так как затем она сотрётся.

Отмечается, что Massive Attack исполнила композицию ещё в июле 2013 года на открытии Манчестерского международного фестиваля. Тогда же группа исполнила кавер на песню Янки Дягилевой "Печаль моя светла".

Ранее Лайф сообщал, что гитару с автографом Джима Моррисона выставят на торги в Подмосковье.