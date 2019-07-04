Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси"

Бывший футболист "Челси" Фрэнк Лэмпард стал главным тренером лондонского клуба. О назначении сообщает пресс-служба клуба Романа Абрамовича.

— Я очень горд, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера, — заявил Лэмпард. — Я здесь, чтобы усердно работать и добиваться успехов с командой, не могу дождаться момента, когда смогу начать работать.

Контракт между "Челси" и лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба заключён на три года.

Лэмпард был полузащитником лондонского клуба с 2001 по 2014 год. За это время он стал лучшим бомбардиром "Челси". В феврале 2017 года англичанин объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры.