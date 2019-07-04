Двухлетний малыш умер в курской больнице

Родители ребёнка предполагают, что трагедия могла произойти из-за врачебной ошибки.

Двухлетний мальчик умер в Областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко в Курске после отказа органов. Родители малыша обвинили в его гибели врачей. О произошедшем рассказала мать ребёнка Татьяна Столярова.

По её словам, началось всё с обычного ОРВИ. Однако лечение от инфекции не помогало — у мальчика была температура и рвота. Татьяна говорит, что УЗИ показало у сына зернистость печени и увеличение селезёнки. С этими анализами обеспокоенные родители отправились в больницу имени Семашко. Женщина рассказала врачу обо всём и предупредила об аллергии. Однако, по её словам, медик положил малыша в больницу с прежним диагнозом и даже не заглянул в медкарту.

— В 11 часов ночи нас положили в больницу. В 11:30 сделали укол в процедурной. Укол цефтриаксона с лидокаином. Об этом я узнала от медсестры. В час ночи ребёнок стал покрываться сыпью и уже перестал спать, — рассказала Татьяна в эфире местного телеканала "Такт".

На следующий день родителям сообщили, что у малыша начали отказывать органы. Спасти мальчика не удалось. Мать уверена, что в гибели сына виноваты врачи. Она заявила о намерении обратиться в Следственный комитет.

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