В Петропавловске-Камчатском автобус въехал в остановку, погиб ребёнок

Вероятной причиной происшествия в ГИБДД называют отказ тормозов у транспортного средства.

В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус въехал в группу людей, ожидающих транспорт на остановке. На месте ЧП погибла девочка 13 лет, ещё три человека пострадали. Трагедия произошла сегодня, 4 июля, в районе 18:00 по местному времени (11:00 по мск).

— От полученных травм несовершеннолетняя девочка скончалась на месте ДТП. Остальные пешеходы в тяжёлом состоянии доставлены в больницу, — рассказали агентству "Кам 24" в ГИБДД.

Несколько дней назад Лайф сообщал, что в Адлере рейсовый автобус влетел в отбойник, пострадало восемь человек.