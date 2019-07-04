Владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

Владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима. Басманный районный суд Москвы признал его виновным в неуплате налогов на 690 миллионов рублей.

— Признать Белойвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила приговор судья Юлия Сафина.

При вынесении приговора суд учёл такие обстоятельства, как признание Белойваном вины и наличие у него четверых несовершеннолетних детей.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", занизил доходы и платил меньше налогов.