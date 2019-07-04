Владельца сети ресторанов "Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

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Фото © Wikipedia / Validtat

Владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии общего режима. Басманный районный суд Москвы признал его виновным в неуплате налогов на 690 миллионов рублей.

Признать Белойвана виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласила приговор судья Юлия Сафина.

<p>Юрий Белойван. Фото © Артём Геодакян / ТАСС</p>

При вынесении приговора суд учёл такие обстоятельства, как признание Белойваном вины и наличие у него четверых несовершеннолетних детей.

По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", занизил доходы и платил меньше налогов.

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