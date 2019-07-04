Роскомнадзор ответил шуткой о Чапаеве на сообщения о сбоях в Facebook

Роскомнадзор ответил на сообщения о причастности регулятора к сбоям в работе Facebook, WhatsApp и Instagram шуткой о Василии Чапаеве — легендарном участнике Гражданской войны, главном персонаже многих советских анекдотов.
📢 По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 4 июля 2019 г.
Ну, что мы можем сказать на это?
"Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF
— По Интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook — действия РКН. Ну что мы можем сказать на это? Неси ещё патроны, Петька! — пошутили сотрудники РКН в "Твиттере".
К ироничному твиту также прикреплён кадр из фильма о легендарном советском начдиве "Чапаев".
Напомним, пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе WhatsApp, Facebook и Instagram накануне. Проблемы наблюдались при входе в аккаунты, загрузке картинок и обновлении новостной ленты. Неполадки были устранены. Причиной сбоя назвали допущенную при "регулярном техническом обслуживании" ошибку.
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