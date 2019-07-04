Путин назвал проект "Россия — страна возможностей" важным для развития талантов

Глава государства отметил, что платформа объединяет в профессиональном и личностном росте граждан разного возраста.

Президент России Владимир Путин дал интервью итальянской газете "Коррьере делла сера", в ходе которого заявил, что некоммерческая организация "Россия — страна возможностей" — один из наиболее важных проектов в стране по развитию талантов.

— Мы создаём усло­вия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи... Среди многих востре­бованных программ в этой сфере считаю очень важным проект "Россия — страна возможностей", направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, лю­дей разных поколений, — отметил Владимир Путин в интервью, содержание которого опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил, что проект даёт возможность участникам проявить себя в госуправлении, бизнесе и других важнейших сферах. А энергия, свобода и инициатива граждан станет опорой для достижения общих целей.

Цели Автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей": создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

На Петербургском международном экономическом форуме президент напомнил, что проекты платформы "Россия — страна возможностей" в 2018–2019 годах охватили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек.