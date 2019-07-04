Трое ранены в результате драки с поножовщиной в воронежском ТРЦ

Полиция задержала нападавших, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Трое посетителей крупнейшего торгово-развлекательного центра Воронежа — "Галерея Чижова" были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки с тремя другими мужчинами. По данным регионального управления МВД, компания пострадавших встретила в ТРЦ знакомых, и вскоре между ними вспыхнул конфликт.

— Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанёс несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Воронежской области.

Как уточнили в правоохранительных органах, в результате инцидента 31-летний гражданин был госпитализирован с проникающим ножевым ранением грудной клетки, 20-летний гражданин получил резаную рану грудной клетки и 19-летний гражданин — резаную рану предплечья. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, а правоохранителям удалось оперативно установить и задержать подозреваемых.

— В настоящее время в отношении фигуранта отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — пояснила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Как сообщал Лайф, также правоохранительные органы расследуют обстоятельства конфликта в торговом центре в Тюмени, где 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу. Полиция задержала всех участников конфликта.