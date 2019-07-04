Названы самые необычные места для свадьбы в Москве

В числе наиболее популярных из них — стадион "Спартак", особняк Спиридонова и "Москвариум".

За два месяца с открытия в Москве новых необычных площадок для регистрации брака на них расписалось 850 пар влюблённых. Об этом сообщает портал столичного мэра со ссылкой на данные ЗАГСа.

— Наиболее популярными местами у молодожёнов стали стадион "Спартак", особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня "Федерация" делового центра "Москва-Сити" с панорамным видом на столицу, — говорится в сообщении.

Также влюблённые пары выбирали для торжества "Москвариум", смотровую площадку Останкинской телебашни и Московский планетарий.

Сейчас в Москве открыто 23 новые площадки для регистрации брака. В списке помимо перечисленных выше — усадьба промышленника Кнопа в Колпачном переулке, дом купцов Гусятниковых на улице Александра Солженицына и другие.

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