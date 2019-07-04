Голикова рассказала о резком сокращении числа жителей малых городов

Сейчас в России почти две тысячи таких населённых пунктов, в них проживает более 23 миллионов человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что население малых российских городов уменьшилось за последние 15 лет на 1,5 миллиона человек.

— В основном в России отток жителей произошёл из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в пользу Москвы, Санкт-Петербурга, городов Краснодарского края и ряда других, — уточнила вице-премьер.

По мнению Голиковой, это происходит потому, что в малых городах нет возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Россияне также не могут получить желаемое образование и устроиться на достойное место работы. Кроме того, она указала на отсутствие возможности посетить культурные мероприятия.

Сейчас в России почти две тысячи малых городов, в которых проживает более 23 миллионов человек.

Ранее Голикова рассказала, что бедных россиян стало меньше на 400 тысяч, а численность населения в целом катастрофически быстро сокращается.