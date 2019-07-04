Парапланерист врезался в деревья на склоне горы на Алтае — видео

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В результате неудачного полёта любитель экстремального отдыха получил несколько травм.

В районе алтайского села Манжерок парапланерист во время полёта врезался в деревья на склоне горы. Следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— 2 июля в районе села Манжерок в ходе осуществления полёта произошло столкновение параплана с деревьями. Пассажир получил телесные повреждения, — сообщили Лайфу в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее Лайф рассказывал, что на аэродроме в городе Кунгуре Пермского края двое молодых людей врезались на параплане в "лексус".

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