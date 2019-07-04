Генетики: Каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе

У людей с данной вариацией генов из-за кофеина учащается сердцебиение и повышается давление.

Учёные из медико-генетического центра Genotek заявили, что примерно каждый восьмой россиянин из-за мутации не может пить кофе. Они пояснили, что напиток действует особым образом на людей с вариацией гена ADORA2A под названием rs5751876. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Определённые варианты гена ADORA2A могут вызывать у людей чувство тревожности и паники. Таким людям следует скорректировать количество потребляемого кофеина в день, с учётом типа метаболизма, в меньшую сторону, — объяснил генетик и гендиректор Genotek Валерий Ильинский.

По его словам, ген ADORA2A способен влиять на выработку гормона счастья, а кофеин блокирует его работу, в результате чего у человека учащается сердцебиение и повышается давление. Учёные призывают таких людей не пить больше двух чашек кофе в день. Также им рекомендуется проходить консультации у врачей, поскольку эта версия гена делает их более подверженными тревоге и панике и без кофе.

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