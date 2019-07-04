Администрация Зеленского отказалась разглашать детали переговоров по газу с РФ

Вскоре заканчивается срок действия договора о транзите, и Киев обеспокоен, что останется без голубого топлива.

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского отказалась разглашать информацию о переговорах с Россией по поставкам газа. Об этом сообщает информагентство "Украинские новости".

Отмечается, что издание направило в офис президента запрос и попросило уточнить, кто именно проводил встречи либо переговоры по телефону, а также кто участвовал в них от России. Чиновники указали в ответном письме, что запрос СМИ не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации. При этом не уточняется, в чём именно заключается это несоответствие.

Напомним, в середине июня глава Минэнерго Александр Новак объявил о готовности Москвы возобновить поставки газа на Украину. Однако эту инициативу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал абсурдной, затем компания предложила "Газпрому" альтернативу транзитному договору.