Эрдоган обвинил США в "грабеже" из-за F-35

В рамках контракта Турция уже выплатила $1,4 млрд, возвращать которые американцы не спешат.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в невыполнении своих обязательств по поставкам F-35. Об этом политик заявил в эфире телеканала NTV. По словам Эрдогана, лишь четыре истребителя пятого поколения были поставлены в страну, хотя их должно быть на десяток больше. Это и называется грабежом, уверен он.

— Если у вас есть клиент, который исправно выплачивает деньги, как вы можете ему не выдать то, что он хочет? Это грабёж, — заявил турецкий лидер. — К настоящему моменту мы уже заплатили 1,4 миллиарда долларов. Наши военные и лётчики прошли обучение. Четыре самолёта нам передали, остальные оставили.

Ранее экс-министр обороны США Патрик Шэнахэн официально предупредил турецкие власти о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.

А сегодня Эрдоган в очередной раз заверил, что не намерен отказываться от своих планов. По словам турецкого президента, поставки российских ракетных комплексов С-400 в Анкару состоятся уже в ближайшие десять дней.