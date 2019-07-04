Лайф публикует видео с места гибели ребёнка под рухнувшим деревом в Москве

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Корреспонденты Лайфа побывали на детской площадке в Гольяновском проезде в Москве, где дерево насмерть придавило трёхлетнего мальчика. На кадрах видно, что порывом ветра дерево вырвало с корнем.

Сейчас детская площадка, где развернулись трагические события, оцеплена. Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее сегодня столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение на 4 июля о штормовом ветре с порывами до 17 м/с.

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