Лайф публикует видео с места гибели ребёнка под рухнувшим деревом в Москве

Корреспонденты Лайфа побывали на детской площадке в Гольяновском проезде в Москве, где дерево насмерть придавило трёхлетнего мальчика. На кадрах видно, что порывом ветра дерево вырвало с корнем.

Сейчас детская площадка, где развернулись трагические события, оцеплена. Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

Ранее сегодня столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение на 4 июля о штормовом ветре с порывами до 17 м/с.