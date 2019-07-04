Netflix показала в новом сериале мавзолей у стен Кремля при живом Ленине

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Кадр из сериала "Последние цари" (The Last Czars) / © Netflix 

Вождь мирового пролетариата умер лишь в 1924 году, но, по версии создателей нового фильма, его усыпальница дожидалась своего часа ещё в дореволюционной Москве.

Американский сервис Netflix выпустил сериал о российской императорской семье Романовых "Последние цари" (The Last Czars). Главные роли в киноленте сыграли Бен Картрайт, Сюзанна Херберт, Роберт Джек и другие. Первый из шести эпизодов едва успел выйти в свет, как его уже раскритиковали за грубый исторический кинопляп. Зрители рассмотрели, что на дореволюционной Красной площади Кремль соседствует с мавзолеем, построенным только в 1930 году.

Из открытых источников известно, что в сериале будут показаны события с момента восхождения Николая II на престол до расстрела царской семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В шестисерийную ленту войдут эпизоды о революции 1917 года, болезни цесаревича Алексея и взаимоотношениях последнего российского императора с Григорием Распутиным.

Ранее интернет-пользователи нашли киноляп в сериале "Чернобыль". Тот тоже был связан с перемещениями архитектурных объектов во времени.

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