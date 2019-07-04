"Росконтроль" выяснил, кто из брендов вместо кофе продаёт злаки и цикорий

Эксперты нашли в трёх образцах существенную примесь зёрен, которых там не должно быть в таком объёме.

Специалисты "Росконтроля" закупили растворимый гранулированный кофе семи брендов и выяснили, что находится в упаковках. В лабораторию отправились образцы следующих марок: Nescafe, "Жокей", Bondiva, "Каждый день", Auchan, Italica, MacCoffee/FAVORITE. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

После экспертизы "Жокей", Italica, MacCoffee/FAVORITE внесены в чёрный список "Росконтроля". Эксперты нашли в указанных образцах существенную примесь зёрен злаковых культур и цикория. Они заключили, что "Жокей", Italica, MacCoffee/FAVORITE — это не кофе.

Остальные четыре образца признаны безопасными и качественными. Эксперты также отметили приятный вкус и аромат данных напитков и свойство неплохо бодрить. Наивысший балл (78 из 100 возможных) получил кофе Nescafe Classic.

Ранее генетики сообщили, что примерно каждому восьмому россиянину из-за мутации лучше не злоупотреблять кофе.