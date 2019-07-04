Детдом в Якутии остался без денег на еду из-за суда над воспитанником

Администрация учреждения уже должна поставщикам и коммунальным службам миллион рублей.

В Якутии суд заблокировал счета детского дома в пгт Мохсоголлох из-за того, что одного из воспитанников заподозрили в поджоге дома замглавы посёлка Сарданы Ринчиновой. Теперь у учреждения нет денег даже на покупку продуктов. Сейчас его воспитанники находятся в детском лагере, но, когда они приедут, кормить 39 детей будет не на что.

Отмечается, что пожар произошёл в 2017 году. После него правоохранительные органы вызвали на допрос одного из воспитанников детдома. Расследование уголовного дела ещё продолжается, но суд уже наложил арест на счета детдома по исполнительному производству.

Республиканский омбудсмен заявляет, что в деле есть нарушения — ребёнка допрашивали без законных представителей, что запрещено.

— Ребёнок не ведал то, о чём говорил. Его свидетельство является незаконным. На основании незаконных действий было принято решение [суда], — передаёт "360" слова уполномоченной по правам ребёнка в Республике Саха (Якутия) Анны Соловьевой.

Местная прокуратура признала протоколы допроса недействительными. Однако на то, чтобы обжаловать решение суда, администрации детдома нужно время. А организация и без того уже должна поставщикам и коммунальным службам один миллион рублей.

Ранее Лайф сообщал, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране закроются все детские дома.