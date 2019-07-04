Астроном-любитель сделал фото секретного космического шаттла США

Ванденберг охотился за челноком месяцами и впервые засёк его в мае, но тогда сфотографировать не смог.

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг показал фото секретного космического мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5), который проводит различные эксперименты на околоземной орбите.

— Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определённое время он не оказался на прогнозируемой орбите, — написал Ванденберг в "Твиттере".

Снова обнаружить секретный объект он смог благодаря помощи любителей-наблюдателей за спутниками. По его словам, снимки были сделаны 30 июня и 2 июля. Ванденберг признался, что не ожидал столь детальных фото. На снимках видно нос космического челнока, раскрытый грузовой отсек и его хвост.

Ранее стало известно, что США перенесли старт ракеты-носителя Delta IV, которая должна доставить на орбиту секретный военный спутник.