Астроном-любитель сделал фото секретного космического шаттла США

Астроном-любитель из Нидерландов Ральф Ванденберг показал фото секретного космического мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5), который проводит различные эксперименты на околоземной орбите.
The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Shuttle. https://t.co/r7zqATUpN4 @SPACEdotcom @planet4589 @Marco_Langbroek @Astroguyz @govertschilling @phi48 @Sterne_Weltraum pic.twitter.com/a5RvgnHPFB— Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) 3 июля 2019 г.
— Я охотился за OTV-5 месяцами и визуально обнаружил его в мае. Когда я попытался наблюдать его снова в середине июня, то в определённое время он не оказался на прогнозируемой орбите, — написал Ванденберг в "Твиттере".
Снова обнаружить секретный объект он смог благодаря помощи любителей-наблюдателей за спутниками. По его словам, снимки были сделаны 30 июня и 2 июля. Ванденберг признался, что не ожидал столь детальных фото. На снимках видно нос космического челнока, раскрытый грузовой отсек и его хвост.
Today's payload is the #X37B space plane. #SpaceX pic.twitter.com/sZ3UFvUzri— Michael Baylor (@nextspaceflight) September 7, 2017
Ранее стало известно, что США перенесли старт ракеты-носителя Delta IV, которая должна доставить на орбиту секретный военный спутник.
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