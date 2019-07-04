В Автодоре уточнили, что фигурантом дела стал их экс-глава Кельбах

Он был освобожден от должности в феврале текущего года. Кельбах занимал свой пост около восьми лет.

Запросы из Генпрокуратуры связаны с бывшим председателем правления Автодора Сергеем Кельбахом, а не его преемником Вячеславом Петушенко. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Кельбах был освобожден от должности в феврале текущего года. Уже тогда сообщалось, что вероятная причина была в том, что ведомство провалило строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Сегодня эти данные нашли подтверждение.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что на главу Автодора возбудили уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги.

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