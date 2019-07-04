В ассоциации дальнобойщиков одобрили идею разрешить женщинам управлять фурами

Минтруд намерен сократить перечень должностей, на которые запрещено брать представительниц слабого пола.

В ассоциации "Дальнобойщик" лишь приветствует приход женщин в эту профессию, поскольку дамы за рулём большегрузов зарекомендовали себя как "аккуратные и грамотные водители".

— Современный магистральный тягач — это совсем не машина ЗИЛ-130, ГАЗ-53 или КрАЗ, где действительно женщине было практически невозможно справиться с ним. Сейчас это комфортная кабина, достаточно лёгкое управление. В Европе это широко распространённая практика, у женщин есть право работать за рулём магистрального грузовика, — заявил в эфире радио "Говорит Москва" координатор ассоциации Валерий Войтко.

Как пояснил представитель ассоциации, приход в профессию женщин также способен помочь в решении кадровой проблемы. Однако ждать существенного влияния на трудовой рынок, как и на всю сферу грузоперевозок, не стоит, подчеркнул Войтко.

— Профессиональных водителей не хватает, причём не хватает — это ещё мягко сказано. Что касается ДТП, женщины, которые работают в кабине большегрузного автомобиля, — это достаточно аккуратные, предусмотрительные и грамотные водители, — добавил координатор ассоциации.

Как сообщал Лайф, Министерство труда подготовило документ с сокращённым перечнем работ и должностей, запрещённых для женщин в России. Согласно планам ведомства, с 2021 года женщины смогут работать дальнобойщиками, трактористами-машинистами, управлять электропоездом, ремонтировать автомобили и нести службу на корабле.