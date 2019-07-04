Во Внуково пассажир опоздал на рейс и избил сотрудника "Победы" до сотрясения

Два пассажира опоздали на посадку на самолёт в Анапу в столичном аэропорту Внуково. Из-за этого они пошли разбираться с представителем авиакомпании "Победа", требуя довезти их до самолёта. Однако в какой-то момент один из мужчин атаковал сотрудника авиаперевозчика.

— Один из них напал на представителя и пнул его ногой в голову. Представитель потерял сознание, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе "Победы".

У сотрудника компании — подозрение на сотрясение мозга. Кроме того, он пожаловался на частичную потерю памяти. Его госпитализировали.