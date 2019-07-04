В Башкирии задержали сотрудницу банка, укравшую почти 2 миллиона

По версии следствия, менеджер подделала финансовые документы и присвоила деньги двух человек.

В Башкирии задержали 42-летнюю сотрудницу отделения крупного банка в посёлке Приютово по обвинению в краже с работы 1,8 млн рублей. Об этом сообщает КП со ссылкой на правоохранительные органы.

По версии следствия, менеджер подделала финансовые документы и присвоила деньги двух клиентов. В отношении неё возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения".

Ранее Лайф писал о бывшей сотруднице Россельхозбанка, которая похитила из кассы более 23 миллионов рублей и скрылась вместе со своей семьёй. Криминалист допустил, что Луиза Хайруллина может быть убита.