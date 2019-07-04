Лайф публикует видео падения дерева, которое убило ребёнка в Москве

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал момент падения дерева на детскую площадку на востоке Москвы. Игравшего там маленького ребёнка придавило насмерть.

В момент ЧП на детской площадке находился также трёхлетний брат-близнец погибшего малыша. Он выжил. На снятых кадрах видно, что во время падения дерева кто-то едва успел увернуться от него. Из-за отдалённости происходящего не разобрать, кто это был.

Ранее Лайф публиковал видео с места происшествия, на котором видно, что дерево вырвало с корнем.