Прокуратура проверит соблюдение норм строительства дамбы в затопленном Тулуне

На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна.

Прокуратура Иркутской области начала изучать вопрос соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в городе Тулуне. Населённый пункт больше всех пострадал от паводка, который начался в конце июня.

— Прокуратурой области 2 июля начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне, — рассказал РИА "Новости" представитель регионального надзорного ведомства.

Лайф ранее рассказывал о возможных причинах смертоносного наводнения. Проблемы с дамбой — один из вариантов.

Жители Тулуна рассказали съёмочной группе Лайфа о страшных подробностях наводнения, как вода сносила целые дома. Количество погибших в результате наводнения увеличилось до 21. Более 300 человек госпитализировали.