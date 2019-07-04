Прокуратура проверит соблюдение норм строительства дамбы в затопленном Тулуне

Прокуратура Иркутской области начала изучать вопрос соблюдения норм и правил при строительстве и реконструкции дамбы в городе Тулуне. Населённый пункт больше всех пострадал от паводка, который начался в конце июня.
— Прокуратурой области 2 июля начата проверка соблюдения норм и правил при строительстве, реконструкции и эксплуатации дамбы в городе Тулуне, — рассказал РИА "Новости" представитель регионального надзорного ведомства.
Лайф ранее рассказывал о возможных причинах смертоносного наводнения. Проблемы с дамбой — один из вариантов.
Жители Тулуна рассказали съёмочной группе Лайфа о страшных подробностях наводнения, как вода сносила целые дома. Количество погибших в результате наводнения увеличилось до 21. Более 300 человек госпитализировали.
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