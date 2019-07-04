Помощники главы Иркутской области применили силу в отношении журналистов Лайфа

Корреспонденты пытались задать вопросы главе региона о работе по ликвидации последствий паводков.

Помощники губернатора Иркутской области Сергея Левченко применили силу в отношении журналистов Лайфа, чтобы они не смогли задать свои вопросы главе региона относительно устранения последствий масштабного паводка в регионе. Мужчина, который не стал представляться, стал толкать журналистку и блокировать проход, чтобы глава региона успел уйти от представителей СМИ.

Впрочем, на один из вопросов Сергей Левченко всё же ответил. Когда корреспондент спросила, почему его помощник себе позволяет подобное, губернатор обвинил журналистов в том, что они "сами толкаются", после чего скрылся в своей машине.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. По последним данным, жертвами паводка стал 21 человек, двум тысячам потребовалась медицинская помощь, о судьбе 15 местных жителей до сих пор ничего не известно. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. К устранению последствий природного бедствия привлекли военных.