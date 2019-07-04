Названа причина гибели женщины, в которую попал осколок фейерверка-убийцы

Пенсионерка умерла на глазах у дочери, которой пришлось оказывать психологическую помощь.

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник рассказал, почему врачам не удалось спасти женщину, в которую попал осколок фейерверка во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашисткой оккупации.

— Осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, спасти эту женщину не удалось... Её дочке, которая находилась с ней, сразу была оказана экстренная психологическая помощь, — рассказал глава белорусского Минздрава.

По словам Караника, сейчас с дочерью погибшей продолжают работать психологи.

Как сообщал Лайф, во время праздничного салюта по случаю 75-й годовщины освобождения Минска от немецко-фашисткой оккупации несколько зарядов фейерверков взорвались прямо на земле. Осколки убили женщину, перелетев через реку.