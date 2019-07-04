Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапировали в колонию. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Помимо них, этапированы были младший брат Кокорина — Кирилл — и детский тренер Александр Протасовицкий. Все фигуранты громкого дела будут отбывать срок в одной колонии.

— Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания, — приводит слова Цыганкова ТАСС.

Как уже сообщалось, братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого должны были этапировать на поезде. При этом, где именно расположена колония, неизвестно.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно. Вскоре Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда Москвы и назначил новый, в котором была изменена информация в части квалификации действий фигурантов громкого дела.