Задержан член тюменской банды, которого искали почти 20 лет

На его счету несколько десятков преступлений, в том числе тяжкие и особо тяжкие.

Правоохранительные органы нашли члена тюменской банды, который был в розыске почти 20 лет. Мужчину задержали в Московской области и этапировали в СИЗО Тюмени, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что на счету задержанного несколько десятков преступлений, в том числе убийства и разбойные нападения. В ходе расследования ранее было задержано 11 подозреваемых, в числе которых был и лидер банды. Они уже осуждены. На время уйти от ответственности удалось только двум их подельникам, одного из них и удалось задержать теперь.

Эта тюменская банда орудовала с 1995 по 2003 год. Злоумышленники совершили 26 вооружённых разбойных нападений на граждан и организации, похищали деньги и автомобили. Они убили восемь человек, четверо граждан получили огнестрельные ранения.

Ранее Лайф сообщал, что пожизненно осуждённого члена "банды GTA" приговорили ещё к 20 годам колонии.